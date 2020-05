شريف رمزي بصحبة أبنائه في تجربة أول فيلم ثلاثي الأبعاد.. شاهد

يحرص الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن على مشاركة جمهورهما لمحات من ساعات الحجر الصحي بصحبة أبنائهم.





ونشر شريف رمزي صور جديدة بصحبة اولاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام .





وكتب شريف رمزي معلقا على الصورة: التجربة الاولي لاول فيلم 3d مع اولادي الابطال First 3D movie experience with my super heroes





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ربنا يباركلك فيهم و يحفظهم.. منورين وشكلكم حلو اوي.. اهم حاجه انك تفضل مصاحب ولادك كدا".





وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.





ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.