شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الطريقة.. شاهد





ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع نجله وعلق عليها قائلا "رمزي إبني تم ٤ سنين هو ده الولد اللي اللي غير و شقلب حياتي ٣٦٠ درجة و بقيت فعلًا عايش عشانه و مبحسش بالسعادة الحقيقية إلا وهو قدامي ربنا يحميه و يحفظه هو و كل ولادنا يا رب و يقدرنا علي تربيتهم و سعادتهم".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ربنا يباركلك فيه "و" ربنا يحفظه ويخليه " و" كل سنه وهو طيب " منورين".





وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.





ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.

احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد نجله الصغير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.