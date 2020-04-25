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فن

ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها برفقة شريف رمزي

السبت 25/أبريل/2020 - 04:51 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور بصحبة زوجها شريف رمزى . 

وعلقت ريهام أيمن على الصور قائلة : سعادتى 

نالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ربنا يسعدكم , رمضان كريم عليكم .. ربنا يخليكم لبعض , منورين الله يحفظكم


وجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ريهام ايمن مسلسل “العراف” وفيلم “قلب الأسد” وتزوجت من الفنان شريف رمزي في2015 


"العراف" تأليف يوسف معاطي، بطولة عادل إمام، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، شيرين، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام.


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