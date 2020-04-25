ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها برفقة شريف رمزي





وعلقت ريهام أيمن على الصور قائلة : سعادتى





نالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





ربنا يسعدكم , رمضان كريم عليكم .. ربنا يخليكم لبعض , منورين الله يحفظكم









وجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ريهام ايمن مسلسل “العراف” وفيلم “قلب الأسد” وتزوجت من الفنان شريف رمزي في2015









" العراف" تأليف يوسف معاطي، بطولة عادل إمام، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، شيرين، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام .









نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور بصحبة زوجها شريف رمزى .