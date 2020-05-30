وداعا الفنان الكبير.. نجوم الوطن العربى ينعون حسن حسنى بكلمات مؤثرة

وجه عدد كبير من الفنانين العرب رسالة رثاء وتعازٍ للفنان الراحل حسن حسنى وذلك عبر حساباتهم المختلفة سواء "إنستجرام" أو "تويتر" أو "فيسبوك"، وذلك بعد الإعلان عن وفاة الفنان الكبير منذ ساعات بمستشفى دار الفؤاد.
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عادل إمام :
نعى النجم عادل إمام، الفنان حسن حسنى ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق النجم عادل إمام على الصورة قائلا: "وداعًا الفنان الكبير # حسن_حسني".
محمد فؤاد :
ونعى المطرب محمد فؤاد، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.
ونشر محمد فؤاد، من خلال حسابه الشخصي عبر "انستجرام" صورة وعلق قائلًا:" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رحمة الله علي الاستاذ الغالي و العزيز علي قلوبنا..الفنان الكبير / حسن حسني..كان و سيظل قيمة فنية و انسانية غالية علينا جميعا.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يتغمده برحمته..و أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. محمد فؤاد".
صفية العمرى :
بينما نعت الفنانة صفية العمرى، الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت صفية العمرى صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "وداعا حسن حسني".
احمد حلمى :
اما الفنان أحمد حلمي ودع الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة، ونشر صورة برفقته من كواليس فيلم "على جثتي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق أحمد حلمي على الصورة قائلا: "الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الاخ اللي مابيرفضش طلب لحد والأستاذ اللي بيحب تلاميذه وخايف علي مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه، كان الصديق الوفي والاب اللي بيحب الخير لأولاده وجايز اكتر من نفسه.. كان بيحترم الصغير قبل الكبير حقيقي في ناس بتروح للي خلقها وبيفارفونا لكن سيرتهم بتفضل خالدة وعايشه معانا ومع أجيال تانية بعدنا .. هتوحشنا ياعم حسن اوي في الجنة ونعيمها يارب".
زوجة وائل جسار :
ونعت زوجة الفنان وائل جسار، الفنان حسنى حسنى بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما.
ونشرت ميراي زوجة الفنان وائل جسار، صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت ميراي زوجة الفنان وائل جسار، على الصورة قائلة "وداعًا حسن حسني".
نانسى عجرم :
واما النجمة اللبنانية نانسى عجرم نعت الفنان الراحل حسن حسنى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر .
وكتبت نانسى عجرم ناعية :"#حسن_حسني.. أهدانا أجمل الإبتسامات ورحل ، أحر التعازي للشعب المصري والعالم العربي الله يرحمه ويصبر أهله وكل محبيه".
صلاح عبد الله :
ورثى الفنان صلاح عبدلله الراحل حسن حسني بعد إعلان وفاته فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ 89 عاما .
ونشر الفنان صلاح عبدلله صورة تجمعه بالفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام قائلا : ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي ياأستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد وإطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة.