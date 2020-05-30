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رياضة

مدافع بيراميدز مطلوب فى الدوري السعودي .. تفاصيل

السبت 30/مايو/2020 - 06:44 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها والراحلين ايضا، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري او فى الدوريات الخليجية، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وعلم صدي البلد ، من مصادر مطلعة داخل نادي بيراميدز ، ان هناك بعص الوكلاء تحدثوا مع مسئولي نادي التعاون السعودي لضم علي جبر لصفوفه من بداية الموسم المقبل .

ويسعى ادارة نادي التعاون إلى ضم العديد من الصفقات لانتهاز تعليق الدوري السعودي لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي القادم .

وظهر علي جبر بأداء جيد مع بيراميدز من بداية الموسم الحالي والسابق ويدرس نادي التعاون فى ضمه علي سبيل الاعارة مع وجود بند الشراء نهائيا.

وتنتظر ادارة نادي بيراميدز عرضا رسميا من التعاون السعودي من اجل ضم علي جبر استعدادا لاستئناف النشاط الكروي .
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