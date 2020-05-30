AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين

السبت 30/مايو/2020 - 11:31 م
جانب من العمل
جانب من العمل
Advertisements
عبد الله علي
نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور تظهر عودة العمل واستكمال أعمال البناء والتشطيبات بمشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر.

أقرأ ايضا :

أكد رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين العاملين مسافة 2 متر على الأقل.

أقرأ ايضا :

وقال الدكتور الخشت: بشائر عودة العمل بعد عيد الفطر في مشروع الاسكان في العمارات التي لم تستكمل، وعلى الجانب الأخر استكمال تشطيبات الجزء الذي انتهى بناؤه مشيرا الي أن العمل على كافة المستويات وعلى الرغم من كل الظروف، وبشرط التباعد بمسافة كافية وفي الهواء الطلق.
جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين
جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين
جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. آخر التطورات في بناء الفرع الدولي لـ جامعة القاهرة

الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا

السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص

جامعة القاهرة في أسبوع.. إطلاق اسم طبيبة شبرا البهو على جناح بـ قصر العيني.. تعيين مستشار لمكافحة العدوى.. واختيار احد مستشفيات الجامعة لعزل العاملين

رئيس جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الجامعة بدون كمامات اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل

جامعة القاهرة في أسبوع: تكريم أسرة الدكتور هشام الساكت بعد وفاته بكورونا بتكليف من الرئيس.. وضع حجر أساس مسرح دولت أبيض بتقنيات عالمية.. ومنع دخول الجامعة بدون كمامات

ترشيحاتنا

جريء ومكشوف.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ 10 فساتين مختلفة

الإعلان عن جدول الامتحانات الأسبوع المقبل.. جامعة حلوان لطلاب الفرق النهائية : تقليل عدد اللجان للثلث.. و ارتداء الكمامة اجباريا بالجامعة

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

شاهد .. انفجار النموذج الأولي لصاروخ فضاء اكس سبيس

نشأت الديهي: خسرنا الرهان على وعي المواطن بأزمة كورونا

AdvertisementS

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

الصين تطرح لقاح كورونا في الأسواق نهاية 2020

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة

داليا مصطفى تتألق برفقة زوجها بإطلالة بسيطة والجمهور: بنحبكم