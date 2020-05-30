جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين

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أكد رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين العاملين مسافة 2 متر على الأقل.

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وقال الدكتور الخشت: بشائر عودة العمل بعد عيد الفطر في مشروع الاسكان في العمارات التي لم تستكمل، وعلى الجانب الأخر استكمال تشطيبات الجزء الذي انتهى بناؤه

مشيرا الي أن العمل على كافة المستويات وعلى الرغم من كل الظروف، وبشرط التباعد بمسافة كافية وفي الهواء الطلق.