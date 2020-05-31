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ديني

ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا.. الإفتاء تصحح اعتقادًا خاطئًا عن الآية

الأحد 31/مايو/2020 - 10:00 ص
ولا تشتروا بآياتي
ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا.. الإفتاء تصحح اعتقادًا خاطئا
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يارا زكريا
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك اعتقادًا خاطئًا في فهم قوله تعالى: «وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا»، [ سورة البقرة: الآية41].


وأوضحت «الإفتاء» أن هذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل، فهي تتناول من فعل فعلهم، ممن أخذ رشوة على تغير حق أو إبطاله، أو امتنع عن تعليم ما وجب عليه.


وأضافت دار الإفتاء: "أو أداء ما علمه وقد تعين عليه، حتى يأخذ عليه أجرًا؛  فقد دخل في مقتضى الآية، واعترض عن الإيمان بآيات الله وتصديق رسوله بالدنيا وشهواتها".




وحذرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، من نقل الأخبار بدون تثبت أو تأكد منها لما له من خطورة شديدة في تماسك المجتمع.


وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك: أعطاك الله تعالى نور العقل لتتدبر به، فلا تردد كل ما تسمعه من حولك دون تروي، قال تعالى حكاية عن قول أهل النار: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المدثر: 45].


ونوهت إلى أن النميمة هى نقل الكلام بين طرفين لغرض الإِفساد، وتطلق النميمة في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول: "فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، وتعرَّف النميمة أيضا بكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه طرف ثالث".




وأكدت أن من آثار النميمة، التفرقة بين الناس، قلق القلب، عار للناقل والسامع، حاملة على التجسس لمعرفة أخبار الناس، حاملة على القتل، وعلى قطع أرزاق الناس، جاء فى الحديث: "لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابى شيئا، فأنا أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر".


وأشارت إلى أن من أسبابها والغرض منها: إرادة السوء للمحكى عنه، وحب المحكى إليه والتزلف إليه، والتسلية والفضول، وعقابها: جاء فى الحديث: "لا يدخل الجنة نمَّام"، رواه البخارى ومسلم، وعذابه فى القبر كما مر فى الحديث، حبسه فى جهنم حتى يأتى بالدليل على ما قاله.
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