AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء تكشف عن أيام يحرم الصوم فيها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:28 ص
الإفتاء تكشف عن أيام
الإفتاء تكشف عن أيام التي يحرم الصوم فيها
Advertisements
محمد شحتة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها نصه: هل هناك أيام يحرم الصوم فيها وما هي هذه الأيام؟

وقالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى تحريم صوم الأيام التالية: يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، أيام التشريق؛ وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

واستدل الجمهور على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ". أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 163): [(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها] اهـ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باقي على رمضان 2020 أسبوع .. فاحذر صيام هذا اليوم إلا إذا كان قضاء أو نذرا

صيام آخر يوم من شعبان .. الإفتاء: لا تصوم يوم الشك إلا في 4 حالات

هل يجوز صيام يوم العيد .. مستشار المفتي يجيب

هل يشترط صيام الستة من شوال بعد العيد مباشرة.. الإفتاء تجيب

الأيام التي يحرم الصيام فيها .. 6 أيام منهى فيها الصوم

احذر.. صيام الست من شوال في هذه الحالة

ترشيحاتنا

أطباء يكشفون صفات في الرجال تحميهم من فيروس كورونا

في عيد ميلادها.. عزيزة راشد اعتزلت بعد «العار» وابنتها فنانة شهيرة

سر عجيب في دعاء يتحقق به الرزق بالذرية والزواج والتخلص من الوحدة

موجز السوشيال ميديا.. فتح المساجد في السعودية.. ساويرس: اللي تسيبني عاقلة مش مجنونة

اللجنة الطبية بـ الكاف تطالب بإلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

حقيقة وصول ثواب قراءة سورة الفاتحة للمتوفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي