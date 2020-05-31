مدير الإعلام باتحاد الكرة: هددت بتقديم استقالتي عدة مرات.. فيديو

الاتحاد المصري لكرة القدم





وأضاف أ سامة إسماعيل في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن اتحاد الكرة حاليا اصبح " الحيطة المايلة " للكرة المصرية، حيث يتحمل جميع القرارات والأزمات.









وأكمل أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لديه دور في عدد من القضايا الهامه داخل الاتحاد نظرا لكونه شخصا نشيطا ومحبا للعمل، لكنه عصبي ومتسرع ولكنه حال أخطأ يعتذر على الفور.





وأضاف أنه هدد أكثر من مرة بتقديم استقالته بسبب تدخل الاتحاد في عمله خاصة أثناء بطولة كأس الامم الافريقية 2019

أكد أسامة إسماعيل مدير ادارة الإعلام فيأن اعلام الزمالك في الوقت الحالي اصبح اقوى من نظيره الأهلاوي واتحاد الكرة، مشددا على أن قناة الزمالك اصبح لها تأثير واضح.