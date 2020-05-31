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رياضة

مدير الإعلام باتحاد الكرة: هددت بتقديم استقالتي عدة مرات.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أسامة إسماعيل مدير ادارة الإعلام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن اعلام الزمالك في الوقت الحالي اصبح اقوى من نظيره الأهلاوي واتحاد الكرة، مشددا على أن قناة الزمالك اصبح لها تأثير واضح. 

وأضاف أسامة إسماعيل في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن اتحاد الكرة حاليا اصبح " الحيطة المايلة " للكرة المصرية، حيث يتحمل جميع القرارات والأزمات.


وأكمل أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لديه دور في عدد من القضايا الهامه داخل الاتحاد نظرا لكونه شخصا نشيطا ومحبا للعمل، لكنه  عصبي ومتسرع ولكنه حال أخطأ يعتذر على الفور. 

وأضاف أنه هدد أكثر من مرة بتقديم استقالته بسبب تدخل الاتحاد في عمله خاصة أثناء بطولة كأس الامم الافريقية 2019 
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