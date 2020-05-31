مجدي عبدالغني: البلد على أعتاب كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد بسبب الأهلي والزمالك.. فيديو

أكد مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، أزمة إثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية سيؤدي إلى كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد.
وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "ما يحدث حاليا سيذهب بنا إلى ما لا يحمد عقباه، هذه الأزمة المثارة فى الوقت الحالي تتطلب تدخل من الدولة خلال الفترة المقبلة مع الأندية".
وأضاف: "هناك أندية تدعم السوشيال ميديا من أجل مهاجمة أشخاص معينة، ومواقع التواصل الاجتماعي ستقود الرياضة إلى طريق مسدود".
وظهرت أزمات فى السنوات الماضية بين جمهوري الزمالك والاهلي بسبب السوشيال ميديا .
وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .