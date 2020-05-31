AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبدالغني: البلد على أعتاب كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد بسبب الأهلي والزمالك.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 12:24 ص
جانب من احداث مباراة
جانب من احداث مباراة الزمالك والاهلي
Advertisements
حسن العمدة
أكد مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، أزمة إثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية سيؤدي إلى كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد.

وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "ما يحدث حاليا سيذهب بنا إلى ما لا يحمد عقباه، هذه الأزمة المثارة فى الوقت الحالي تتطلب تدخل من الدولة خلال الفترة المقبلة مع الأندية".

وأضاف: "هناك أندية تدعم السوشيال ميديا من أجل مهاجمة أشخاص معينة، ومواقع التواصل الاجتماعي ستقود الرياضة إلى طريق مسدود".

وظهرت أزمات فى السنوات الماضية بين جمهوري الزمالك والاهلي بسبب السوشيال ميديا .

وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقاز يرد على إمكانية الصلح | ومجدي عبد الغني: الزمالك تعامل بـ كبرياء

مجدي عبد الغني: تخفيض أعضاء الجمعية العمومية أشعلت انتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

مجدي عبد الغني يكشف عن مقترح لاستكمال بطولة الدوري.. فيديو

إبراهيم حجازي: غياب العقاب للمتجاوزين سبب الفتنة بين الزمالك والأهلي ..فيديو

ترشيحاتنا

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

أحمد أحمد يقلب الطاولة على الترجى.. اجتماع عاجل غدا لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

طريقة سريعة لعمل الكشري زي المحلات

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة

الزمالك يحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى.. تفاصيل

قاتل جورج فلويد كان ضابطًا زميله في الماضي.. والكارثة بدأت بـ 20 دولارا مزورة..تفاصيل

AdvertisementS

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

أخبار الزمالك | شكوى ضد مرتضى منصور وحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى

مجدي عبدالغني: البلد على أعتاب كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد بسبب الأهلي والزمالك.. فيديو

أحمد أحمد يقلب الطاولة على الترجى.. اجتماع عاجل غدا لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الزمالك يحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى.. تفاصيل

مصير غامض ينتظر اللاعب.. الأهلي يتراجع عن ضم رمضان صبحي ويقترب من غلق الملف

ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

تقارير: فيروس كورونا يضرب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لـ النائب العام في واقعة تعرض شيكابالا لـ التنمر.. فيديو

كلهم أجانب.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك نهاية الموسم ..فيديو

مرتضى منصور: تجديد عقد كارتيرون بزيادة 20%.. و3 صفقات جديدة مفاجأة.. فيديو

أخبار الأهلي .. حقيقة عروض رحيل أجاي وعلي معلول .. 4 صفقات جديدة على رادار الأحمر والمجمدة أبرزها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة