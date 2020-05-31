AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عودة الروح إلى الحرم .. المسجد النبوي يفتح أبوابه للمصلين.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
عادت الروح مرة أخرى إلى المصلين بدخول المسجد النبوي الذي فتح أبوابه من جديد للمصلين لأداء صلاة فجر اليوم الأحد، بعد إغلاق دام أكثر من 70 يوما بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأظهرت مقاطع فيديو لفعاليات صلاة الفجر توافد المصلين بكثافة إلى ساحة المسجد النبوي الشريف، والتزامهم الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفتح أبواب المسجد والصلاة داخله، عبروا خلالها عن مدى تأثرهم لإغلاقه عبر الأشهر الماضية، وكذلك سعادتهم بعودة الصلاة داخله.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس السبت عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط.

وقالت هيئة إدارة شؤون المسجد النبوي الشريف، إنه بدءًا من، يوم الأحد، سيتم إعادة افتتاح المسجد الشريف مجددًا لأول مرة منذ إغلاقه في، مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت أن شروط دخول المصلين إلى المسجد النبوي لن يزيد على ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية الأساسية، مع رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا، وستكون الصلاة على الرخام، مع تعليق موائد الإفطار في المسجد النبوي وساحاته.

وتابعت أنه سيتم تشغيل مواقف المسجد النبوي بنسبة 50%، على أن يتم دفع أجرة الوقوف بمواقف المسجد النبوي عبر التطبيق الإلكتروني.

وأكدت الإدارة أنه تم وضع خطة لتعقيم المسجد النبوي، ووضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة، وكذلك استمرار رفع حافظات ماء زمزم، مع استمرار إيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٤٠٪ من طاقته الاستيعابية.. فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين بدءا من فجر الأحد تدريجيًا

بشرى سارة.. السعودية تعلن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي بهذه الشروط

لأول مرة منذ 71 يوماً.. السعودية تفتح أبواب المسجد النبوي أمام المصلين في الفجر.. صور

لحظة فتح المسجد النبوي أبوابه المصلين.. فيديو

فتح أبواب المسجد الأقصى وامتلاؤه بالمصلين في الفجر .. فيديو

ترشيحاتنا

عودة الروح إلى الحرم .. المسجد النبوي يفتح أبوابه للمصلين.. فيديو

أخبار الفن.. ممثلة إباحية تظهر مع فنان شهير بعد فضيحة عمرو واكد.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان.. استقرار حالة رجاء الجداوي الصحية

كلهم أجانب.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك نهاية الموسم ..فيديو

فيروس كورونا.. حكم تشميت من تكرر عطاسه

كلاب شرسة وبنادق فتاكة .. ترامب يهدد المتظاهرين إذا اقتربوا من البيت الأبيض| فيديو

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لـ النائب العام في واقعة تعرض شيكابالا لـ التنمر.. فيديو

AdvertisementS

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

آخر مكالمة.. صلاح عبد الله: حسن حسني قالي خلي بالك من كورونا

شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

اغفر ذنوبك قبل النوم بـ17 دعاء أوصى بها النبي كل ليلة

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

وفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لن تصدقها لـ علاج هشاشة العظام

صندوق قمامة أنقذها.. سقوط رضيعة من ارتفاع 40 قدما .. فيديو

في فترة العزل .. 4 نصائح غذائية لصحة أفضل