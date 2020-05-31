عودة الروح إلى الحرم .. المسجد النبوي يفتح أبوابه للمصلين.. فيديو

عادت الروح مرة أخرى إلى المصلين بدخول المسجد النبوي الذي فتح أبوابه من جديد للمصلين لأداء صلاة فجر اليوم الأحد، بعد إغلاق دام أكثر من 70 يوما بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأظهرت مقاطع فيديو لفعاليات صلاة الفجر توافد المصلين بكثافة إلى ساحة المسجد النبوي الشريف، والتزامهم الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفتح أبواب المسجد والصلاة داخله، عبروا خلالها عن مدى تأثرهم لإغلاقه عبر الأشهر الماضية، وكذلك سعادتهم بعودة الصلاة داخله.





كانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس السبت عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط.





وقالت هيئة إدارة شؤون المسجد النبوي الشريف، إنه بدءًا من، يوم الأحد، سيتم إعادة افتتاح المسجد الشريف مجددًا لأول مرة منذ إغلاقه في، مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.





وأوضحت أن شروط دخول المصلين إلى المسجد النبوي لن يزيد على ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية الأساسية، مع رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا، وستكون الصلاة على الرخام، مع تعليق موائد الإفطار في المسجد النبوي وساحاته.





وتابعت أنه سيتم تشغيل مواقف المسجد النبوي بنسبة 50%، على أن يتم دفع أجرة الوقوف بمواقف المسجد النبوي عبر التطبيق الإلكتروني.





وأكدت الإدارة أنه تم وضع خطة لتعقيم المسجد النبوي، ووضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة، وكذلك استمرار رفع حافظات ماء زمزم، مع استمرار إيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته.



