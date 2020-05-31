تباع على الأرصفة.. مخاطر الكمامات المجهولة

أنتشرت خلال الفترة الماضية نوع من الكمامات مجهولة المصدر في الأسواق، حيث تباع على الأرصفة والشوارع الداخلية فهي نوع من التجارة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد وإلزام الدولة ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا، حيث استغل البعض وقام ببيعها بسعر رخيص، ولكن صرح أكثر من مسئول أنها غير مطابقة للمواصفات.
وفيما يلي نستعرض مخاطر الكمامات المجهولة، تعرف عليها وفقا لموقع health ..
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1- الماسك غير مطابق للمواصفات سوف ينقل العدوى بسهولة.
2- تسبب التهابات البشرة.
3- تراكم ثاني أكسد الكربون ونقص الأكسجين في الدم.
4- تؤدي إلى الإصابة بالصداع الشديد.
5- تسبب ضيقا في التنفس.