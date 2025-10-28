قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا
تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أعلنت حاضنة الأعمال Biocluster بجامعة حلوان عن إطلاق الدورة الثالثة لبرنامج احتضان الشركات الناشئة، تحت شعار "نحو اقتصاد حيوي مستدام"، وذلك بتمويل من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي.


يأتي هذا الإعلان تحت إشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاضنة Biocluster بجامعة حلوان. ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال والباحثين والمبتكرين من داخل جامعة حلوان وخريجيها، وكذلك من إقليم القاهرة الكبرى، ممن يمتلكون أفكارًا مبتكرة أو نماذج أولية لمشروعات ريادية يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة والنمو. وتسعى الحاضنة من خلال هذه الدورة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المجالات الحيوية والتكنولوجية التي تمثل مستقبل الاقتصاد الأخضر في مصر.

وتشمل مجالات الاحتضان التي تستهدفها الدورة الثالثة عدة محاور رئيسية، أبرزها التكنولوجيا الحيوية مثل المواد الحيوية المستدامة، والإنزيمات الصناعية، والكواشف التشخيصية، والمستحضرات الحيوية، ومستحضرات التجميل الطبيعية، والمستخلصات النباتية، وخدمات المعلوماتية الحيوية. كما تغطي نظم الهندسة الحيوية الطبية بما في ذلك المستشعرات الحيوية النانومترية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والرعاية الصحية عن بُعد. أما في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، فتشمل التطبيقات الخاصة بخدمات التوصيل، وتكنولوجيا الإعداد والتجهيز، وإنتاج الأغذية الوظيفية، وتطبيقات سلامة الغذاء.

وتفتح الحاضنة باب التقدم للمشاركة في الدورة الجديدة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني:
https://forms.gle/8GHCuELk6omUrdWq9
ولمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة حلوان على دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم العلمية إلى مشروعات تطبيقية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الحيوي في مصر.

حاضنة الأعمال جامعة حلوان احتضان الشركات الناشئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

ترشيحاتنا

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قيادات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" في جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمحاور والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر

الضرائب

الضرائب تصدر دليلًا توضيحيًا شاملاً لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء

ابني بيتك

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد أعمال الطرق بمنطقة ابني بيتك 7

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد