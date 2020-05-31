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رياضة

بقيمة مليون و200 ألف دولار .. وليد أزارو يتلقى عرضا للانضمام إلى الشباب السعودي

الأحد 31/مايو/2020 - 02:48 م
وليد أزاور
وليد أزاور
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عمرو الحلوانى
أبدى نادي الشباب السعودي رغبته الشديدة فى الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد تقارير صحفية مغربية أن نادى الشباب السعودى مهتم بشكل كبير بالحصول على خدمات وليد أزارو بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب مع فريقه الاتفاق السعودى .

ونجح وليد أزارو فى خطف الأنظار إليه بعد أن انتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر واستطاعته الظهور بشكل فنى مميز.

وكشفت صحيفة "هيسبريس" المغربية أن نادى الشباب السعودى قدم عرضا مغريا لـ وليد أزارو يصل إلى مليون و 200 ألف دولار فى الموسم .

وتسود حالة من الغموض على مستقبل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي خلال الفترة المقبلة فى ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفنى للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ومن المقرر أن يعود وليد أزارو إلى النادي الأهلي مع نهاية الموسم الكروي الجاري بعد انتهاء إعارته إلى فريق الاتفاق السعودي، والذى رحل إليه فى يناير الماضي بعد خروجه الكامل من حسابات رينيه فايلر فى الأهلي.

وشهدت الأيام الماضية، تردد اسم وليد أزارو وإمكانية انتقاله إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل توتر علاقته مع رينيه فايلر ودخولها إلى طريق مسدود.



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