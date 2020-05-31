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أخبار البلد

حل مشكلات الفرق الطبية وأزمة التكليف.. ننشر كواليس لقاء نقيب الأطباء بوزيرة الصحة

الأحد 31/مايو/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
التقى اليوم أ.د حسين خيري نقيب الأطباء مع د.هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة وحضر فعاليات المؤتمر الصحفى.

وقد أكدت د.هالة زايد اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.

ومن جانبه أكد د حسين خيري نقيب الأطباء على جميع مطالب النقابة السابقة وعلى الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى  يستطيع الاستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا.

كما أكد أهمية التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية.

من ناحية أخرى تم الاتفاق على فتح قناة تواصل على مدار الـ 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أول بأول.

أما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020  فأكد د.حسين خيري على مطالب شباب الأطباء، هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.
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