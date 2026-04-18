ترامب: خفضت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 28 عاما

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع صباح السبت أمراً تنفيذياً يركز على أبحاث طبية، في خطوة تأتي ضمن أجندة إدارته في قطاع الصحة والابتكار العلمي، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الاستثمار في المجال الطبي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب في مدينة فينيكس، تناول خلالها أولويات إدارته ومحاولات تعزيز حضوره لدى الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي، حيث لقيت كلمته تصفيقاً حاراً من الحضور.

كما تزامن ذلك مع إعلان الإدارة الأمريكية عن مقترح ميزانية العام المالي 2027، الذي يحدد توجهات الإنفاق الحكومي في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته نجحت في خفض أسعار الأدوية داخل الولايات المتحدة لأول مرة منذ 28 عاماً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل تحولاً مهماً في سياسات قطاع الصحة الأمريكي.

وأضاف ترامب أن وسائل الإعلام لا تتحدث بشكل كافٍ عن ما وصفه بـ"إنجازاته"، مشيراً إلى أن العديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارته لم تحظَ بالتغطية الإعلامية المناسبة رغم تأثيرها المباشر على المواطنين.