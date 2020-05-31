الأطباء تنعى جمال أبو العلا استشاري الباطنة بعد إصابته بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور جمال ابو العلا استشارى أمراض الباطنة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد .





وأوضحت النقابة في بيان له، ان الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيره إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 29 طبيبا.





وجاءت قائمة اسماء الأطباء جاء كالتالي:-





#قائمة_شرف_شهداء_الاطباء_فى_جائحة_الكورونا:





1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.





2- الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.





3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد. الاقصر





4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.





5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.





6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.





7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.





8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة





9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة





10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية





11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.





12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة





13- الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.





14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.





15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.





16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي.





17- د. أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.





18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.





19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.





20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.





21- د. مشيرة محفوظ استشارى الأشعة صدر المحلة معاش





22- ا.د. صلاح الشيمى أستاذ الجلدية طب عين شمس





23- د. رافت ناجى استشاري النساء الجيزة









24- د. احمد بس غلاب استشاري المسالك دمنهور









25- د. سمير الغندور أستاذ العظام طب قناة السويس









26- د. رونو يسى مقار استشارى النساء بنى سويف





27- د. أشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان.









28- د. البير جرجس استشارى الأطفال أبو تيج أسيوط



