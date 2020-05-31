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رياضة

أمن اتحاد الكرة يخضع للتحليل والكشوفات الطبية بعد إصابة محمود سعد

الأحد 31/مايو/2020 - 04:40 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
خضع اليوم الأحد طاقم الأمن فى اتحاد الكرة الى التحليل والكشوفات الطبية بعد اصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.


كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت قرارا بخضوع 3 موظفين للحجر الصحى وعمل مسحة بعد اصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.


وحضر اليوم موظفو الجبلاية بمختلف اللجان والإدارات من أجل مزاولة أعمالهم بعد العودة من عطلة عيد الفطر المبارك.


وقامت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بإخضاع العديد من موظفى اللجان والإدارات فى مقر الجبلاية بالجزيرة الى الكشوفات الطبية والتحليل من أجل الاطمئنان عليهم.


وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني حضور موظفى اللجان والإدارات فى مقر الجبلاية بالجزيرة على مدار يومي الاحد والأربعاء فقط وذلك فى إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي.. 


جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.


ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.


وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني ورغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.


واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.
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