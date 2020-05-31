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أخبار البلد

للأعلاف الخضراء.. الزراعة تصدر عدة توصيات للمزارعين خلال يونيو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية و الصيفية، مراعاتها خلال شهر يونيو..

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا: البرسيم المسقاوي :

يبدأ الحصاد بمجرد إنتهاء عملية النضج في الصباح الباكر.
يتم عملية الدراس بمجرد جفاف البرسيم بعد الحصاد.
تتم عملية الغربلة وإجراءات الفحص والإعتماد للمساحات المبلغ عنها من قبل إستعداد لتعبئتها وتخزينها للبيع في أغسطس وسبتمبر.


ثانيًا: البرسيم الحجازي:
يترك البرسيم الذي تم حشة في شهر مايو في حالة الحصول علي بذرة .

ثالثًا: محاصيل العلف الصيفية :
إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي الموصي بها سابقًا.


أخذ الحشة الأولي لزراعات الصيفي التي تمت في إبريل.
إضافة الجرعة الثانية من السماد الأزوتي عقب الحش.
الحش علي أرتفاع من 7-10سم من  سطح التربة في محاصيل العلف الصيفية.
الحش في اللوبيا علي أرتفاع 20سم أي بعد 20سم من الجذر لضمان أستمرارالنموفي الحشات التالية.
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