AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهند تطرد دبلوماسيين باكستانيين وتتهمهم بالتجسس

الأحد 31/مايو/2020 - 07:17 م
الهند تطرد دبلوماسيين
الهند تطرد دبلوماسيين باكستانيين وتتهمهم بالتجسس
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الهندية عن طرد مسؤولين في السفارة الباكستانية بالعاصمة نيودلهي وذلك بسبب تهم تتعلق بالتجسس.

وقالت الخارجية الهندية، الأحد، إنها أمرت بطرد 2 من مسؤولي المفوضة العليا الباكستانية في نيودلهي باعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم، وذلك لاتهامهم بالتجسس.

وأمرت الهند الدبلوماسيين الباكستانيين بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، موضحة أنه تم القبض على المسؤولين من قبل قوات الأمن لتورطهما في أنشطة تجسس.

وبحسب البيان أعلنت الحكومة أن "كلا من هؤلاء المسؤولين شخص غير مرغوب فيه لانخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم كأعضاء في بعثة دبلوماسية وطلبت منهم مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة".

كما طلبت الهند من القائم بالأعمال الباكستاني ضمان ألا ينغمس أي عضو في بعثتها الدبلوماسية في أنشطة معادية للهند، أو يتصرف بطريقة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند تسمح بمغادرة 193 باكستانيا كانوا عالقين لديها بسبب كورونا

لمخترقي حظر التجول .. الهند تستخدم أداة غريبة للسيطرة عليهم .. فيديو

سفارة باكستان بالقاهرة تسير رحلة خاصة لإعادة عالقين من مصر وتونس

ترشيحاتنا

سوق المباركية بالكويت.. تراث شعبي قهر كورونا وعادت الحياة له من جديد

محمد رمضان يتحدى كورونا ويحتفل بزفاف شقيقته.. صور

عند سماع أذان المغرب .. علي جمعة يوصي بالدعاء وترديد 11 كلمة

في أرض الحرية.. الشرطة الأمريكية تفض المظاهرات بـ دهس المحتجين.. فيديو وصور

تصريح مستفز.. أول تعليق من إثيوبيا على الحادث الحدودي مع السودان

محمد صلاح يمنع موهبة ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية: الذباب لا يتسبب في نقل فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

ما علاقة التدخين بكورونا والسيدات ؟ .. تفاصيل