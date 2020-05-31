صناعة النواب تزف بشرى بشأن انخفاض سعر السيارات وتصديرها للخارج

أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تحسين صادرات مصر فى عدد كبير من المجالات خلال السنوات الماضية والتى تأتى نتائج الخطط التي وضعتها الدولة من أجل دعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030.









وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن مصنع لورد لشفرات الحلاقة والامواس من أكبر المصانع العالمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تتميز بمصانع الإنتاج الحربى وشركات الأعمال التي تنتج منتجا مناسبا وبجودة عالية تساهم فى زيادة عملية التصدير للخارج.





اقرأ أيضا| التصديرى للصناعات الهندسية يدعم مبادرة خليك فى مصنعك







وأكد النائب، أن الصناعات المصرية تقوم بفتح أسواق جديدة خارجيًا وداخليًا يوميا بفضل قدرتها على إنتاج أفضل أنواع المنتجات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تصدير العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة إلى جميع دول العالم بحريًا وجويًا.





وأوضح النائب، أن الفترة المقبلة ستتميز مصر بصناعة السيارات الغاز والكهرباء، مؤكدًا أن جزءا كبيرا من منتجاتها يغطي السوق المصري، وجزء أكبر سيتم تصديره للخارج مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى وتوفير عملة صعبة وتخفيض أسعار السيارات فى مصر.





ولفت النائب إلى أن المنطقة الصناعية الموجودة فى بورسعيد والعين السخنة تقوم بجهود ضخمة لتصنيع الميكروباص والجرارات وغيرها، مضيفًا أن مصر تسير فى الطريق الصحيح للتصنيع والتصدير.





كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، عن تحسن صادرات مصر في عدد من المجالات بنهاية عام 2018، والتي تأتي نتاج الخطط التي وضعها مجلس إدارة المجلس التصديري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار خطتها لدعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030. وكان ذلك بعد أن





وأشار التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، الأحد، إلى احتلال مصر المركز الثاني عشر عالميًا في تصدير شفرات الحلاقة لعام 2018، وذلك بالإضافة إلى وصول حجم الصادرات المصرية لـ"سخانات المياه" إلى 50.7 مليون دولار بنهاية 2018، لتصبح من أكبر الدول بالعالم في تصدير هذا المنتج.



