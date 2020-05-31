يا ريتك نزلت عزيت.. أشرف زكي منتقدا "أبطال الكيبورد": يجلسون في التكييف ويكتبون عن الراحل حسن حسني





وقال «أشرف زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إنه تم تكريم الفنان حسن حسني من قبل نقابة المهن التمثيلية دون طلب من أي أحد، لكن هذا التكريم يستحقه.





ووصف نقيب المهن التمثيلية، بعض الفنانين بـ "أبطال الكيبورد" يجلسون في التكيف ويكتبون تغريدات ومنشورات على السوشيال ميديا يعبرون عن حزنهم للفنان الراحل، متابعا : «ياريتك نزلت عزيت».





وتابع «أشرف زكي» : «الناس أصبحت أوصياء على الفنانين ويهجمونهم بسبب أفعال ليسوا لهم علاقة بها، مضيفا:« ذهبت للعزاء في كثير من الأماكن واللي عندي هيزعل ويجرح ناس كتير اوي»، مضيفا : انا من عشاق قراءة صفحة الوفيات في صحيفة الأهرام».





ورفض أشرف زكي فرض الوصاية على الفنانين من قبل اي شخص، متوعدا اي شخص يتحدث عن الفنانين بسوء وكل من تطاول سيحاسب ويتم إقامة دعوى قضائية ضده ، مؤكدا أنه لا احد يستطيع التقليل من أطباء مصر العظماء، ولكن هناك خطة لإحداث وقيعة بين الفنانين والأطباء.