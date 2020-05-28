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فن

أشرف زكي: شفاء رجاء الجداوي من كورونا قريبا.. وحالتها المعنوية مرتفعة

الخميس 28/مايو/2020 - 03:41 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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أحمد إبراهيم
كشف أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي؛ بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلا إنها بحالة صحية جيدة، كما أن حالتها المعنوية في ارتفاع مستمر. 

وأضاف أشرف زكي، "أتابع باستمرار حالة رجاء الجداوي؛ بعد دخولها مستشفى العزل الصحي في الإسماعيلية، وحالتها حاليا مستقرة للغاية، وليس هناك أي تراجع". 

وأكد أشرف زكى "رجاء الجداوي لا تحتاج إلى الحجز في غرفة رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي، ويتوقع الأطباء أن تمتثل للشفاء قريبا، وسوف تتم إعادة التحاليل لها بعد يومين".

يذكر أنه تم إعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا منذ أيام، وعرض لها في رمضان مسلسل لعبة النسيان مع دينا الشربيني. 

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