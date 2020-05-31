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فن

هانى رمزى يستعيد ذكرياته مع الراحل حسن حسنى.. هتوحشنى قوى

الأحد 31/مايو/2020 - 07:04 م
حسن حسنى وهانى رمزى
حسن حسنى وهانى رمزى
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محمد بدران
نشر الفنان هانى رمزى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، مجموعة صور من بعض أفلامه مع الفنان الراحل حسن حسنى.

وكتب الفنان هانى رمزى على الصور: "بعض صورى مع أبويا حسن حسنى الله يرحمه هتوحشنى قوى #حسن_حسني"

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني أمس السبت قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .
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