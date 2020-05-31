أهم إجراءات الهيئة الوطنية للصحافة لمواجهة كورونا.. فيديو

كشف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الإجراءات التي تتخذها الهيئة في ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الرعاية تطبق على العاملين وفي الجهات الحكومية التابعة للدولة.





وأضاف جبر، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث، مساء اليوم الأحد، أن الهيئة تتحمل كامل تكلفة علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، متابعا أنه :"من يريد أن يطمئن على نفسه ويعمل مسحة يدفع 80% فقط من قيمة المسحة العادية والتي تصل لألف جنيه".





وأكمل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،:"هناك بروتوكولات تتضمن الإشعاعات العادية، وهناك أماكن للعزل في المستشفيات للشخص الكبير في السن، وللشباب العزل المنزلي ومعهم شنطة معينة لعلاج كورونا في الحالات البسيطة".





وأكد أن في كل مؤسسة صحفية قومية شاب مسئول عن متابعة هذا الأمر بالإضافة إلى أعضاء الهيئة، ويقوم كل عضو بمتابعة مؤسسة صحفية معينة كل يوم.



