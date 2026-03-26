فن وثقافة

«في عز الظهر» يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر.. تفاصيل

أحمد البهى

تمكن فيلم “في عز الظهر” من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر  منصة “نتفليكس”. 

واحتل فيلم “في عز الظهر” من بطولة مينا مسعود، المركز الرابع من أصل 10 مراكز هي للافلام الأعلى مشاهدة في مصر. 

أبطال فيلم “في عز الظهر”

الفيلم من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، وساندرا ديفا، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، وأحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف.

قصة فيلم “في عز الظهر”

يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية، ويصبح أصغر عضو في إحدى عصاباتها، ويُكلّف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية. 

تتشابك الأحداث، ليجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
