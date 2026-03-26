رغم سوء الأحوال الجوية.. «برشامة» يتجاوز 4 ملايين جنيه إيرادات ليلة أمس

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس، الأربعاء، وصلت إلى 4,677,587 جنيه رغم سوء الأحوال الجوية، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة النجوم: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.