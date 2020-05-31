اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: لا يوجد عقار أثبت فاعليته 100% في علاج الفيروس

كشف الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن حقيقة وجود عقار ثبتت فاعليته 100% في علاج الفيروس المستجد، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.





وقالت "العسال"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إنه تم تعديل بروتوكول علاج مصابي كورونا، وشمل حذف "التامفلو" والإبقاء على "الهيدروكسي كلوروكين"، مع إضافة مضادات فيروسية.





واستنكرت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حذف أدوية "الهيدروكسي كلوروكين" من بروتوكول العلاج في مصر، بسبب أن نتائجه جيدة خاصة في الحالات البسيطة والمتوسطة، منوهة بأنه لا يوجد دواء أثبت فاعليته 100% في علاج فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، حذرت العسال، من تناول أدوية دون استشارة الطبيب، قائلة "من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وعلينا الحذر بشدة من الأمر".

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنهم في انتظار دواء "ريمدريسيفير" لإجراء تجارب سريرية عليه.



