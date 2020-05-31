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أخبار العالم

باكستان تسجل زيادة كبيرة في إصابات كورونا بإجمالي 71111 حالة والوفيات 1520

الأحد 31/مايو/2020 - 10:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
 ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المُستجد بلغ اليوم الأحد، 71111 حالة تماثل منهم 25271 للشفاء، وتوفى 1520 شخصًا. 

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن باكستان رغم قربها من الصين ظلت خالية من الفيروس حتى يوم 26 فبراير عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة وكانت لرجل في كراتشي بعد عودته من إيران وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا من الفيروس على مستوى العالم. 


وأوضحت الصحيفة أنه بعد فترة وجيزة من رصد أول إصابة توالى رصد الفيروس لدى المواطنين الباكستانيين العائدين من إيران. 

وفرضت باكستان العزل العام على مستوى الدولة لمدة شهر ونصف، لكن رئيس الوزراء عمران خان أعلن تخفيف العزل على مراحل. 

ويُعتقد أن الجيل الأحدث من الفيروس التاجي نشأ في ووهان بالصين نهاية العام الماضي قبل أن ينتقل منها إلى مختلف دول العالم في غضون شهرين فقط. 
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