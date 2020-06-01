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رياضة

المنياوي: باهر المحمدي يستحق أعلى راتب في الإسماعيلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:42 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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حسام الحارتي

أشاد صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي بـ باهر المحمدي لاعب الفريق الأول، "يستحق أعلى راتب في الإسماعيلي".


وأضاف صبري المنياوي، أثناء لقائه التليفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن باهر المحمدي يمتلك قدرات فنية كبيرة، مشيرا إلى تقبله العقوبات الموقعة عليه من دون مناقشة.


وأكد صبري المنياوي، أن نادي الإسماعيلي يحتاج إلى تحقيق الاستقرار؛ لحصد البطولات والعودة إلى منصات التتويج من جديد.


وتابع صبري المنياوي "وكلاء اللاعبين لهم الدور الأكبر في توزيع المدربين بالدوري المصري".


وأتم صبري المنياوي "على أتم الاستعداد للعودة إلى نادي الإسماعيلي، وإقالتي لم تتسبب في مشاكل مع مسئولي النادي".


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