أجايي يروي كواليس فضيحه بريتوريا وثأر الأهلي من صن داونز

أكد النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ان هزيمة الأحمر بخماسية من صن داونز في دوري الأبطال كانت قاسية وصادمة للجميع من لاعبين ومدربين وجماهير.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "الهزيمة كانت صعبة، ولم يتوقعها أحد ولكن أعتقد أنها بسبب ظروف الطقس، ولم نستعد لذلك جيدًا".





وتابع: "أما في النسخة الجارية، كان الجميع ينتظر تلك المواجهة وكنا ننظر إلى تلك المباراة بمثابة الثأر ورد الاعتبار وليس لأنها مباراة في













وأتم: "مباراة العودة في تلك النسخة كانت صعبة أيضًا، ولكن قضينا فترة إعداد قوية في جنوب إفريقيا وفي النهاية نجحنا في التأهيل وإقصاء صن داونز".





وأضاف أجاي إنه يتمنى مواجهة نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الرجاء التونسي.





وأكد أجايي: "مواجهة الزمالك ستكون أسهل تلك المواجهات بالنسبة للأهلي ليس لأن الزمالك سيئًا بالعكس، المباراة ستكون قوية للغاية ولكن نحن نعرف الزمالك جيدًا لذلك سنتمكن من دراسته بشكل أفضل".





وتابع: "أما عن مواجهة الرجاء ، فستكون أصعب لأني الأهلي لم يواجهه منذ سنوات".





وعن نظام لقاء النهائي: "أفضل لعب لقاء النهائي من مباراة واحدة، الأمر يكون أفضل من إقامته على مبارتين"