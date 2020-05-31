أكرم توفيق يوجه رسالة إلى محمود الجزار .. شاهد

شارك اكرم توفيق لاعب نادي الجونة المعار من النادي الأهلى جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام"، صورة له مع صديقه مدافع الفريق محمود الجزار.





وعلق اكرم توفيق على الصورة، قائلا: "اخويا و حبيبي وصحبي الف مبروك يا حبيبي وربنا يرزقك الذريه الصالحة".





يذكر أن النادي الأهلي يسعي في الوقت الحالي إلى دعم صفوفه، ولذلك يحاول في هذه الفترة الاستعانة بـ لاعبيه المعارين للعديد من الأندية المصرية وابرزهم أكرم توفيق لاعب الجونة.





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جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة أعلنوا تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.