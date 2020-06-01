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مرأة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
 إذا كنت من محبي الجبنة الكريمي وتريد تجربته مباشرة في المنزل ، فيمكن ان تتعرف علي الوصفة المثالية في عمل الجبن الكريمي .
يعد الجبن كريمي من الحليب والقشدة مع ملمس ناعم ودسم، ولها طعم لذيذ.


مكونات
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
2 كوب كريمة طازجة
2 كوب حليب كامل الدسم
½ ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

خطوات

* خذ قدرًا ثقيلًا من القاع واسكب كوبين من الحليب ، وتأكد من أنه من النوع كامل الدسم وأضف كوبين من الكريمة الطازجة.

* احتفظ باللهب على الوسط وأضف القليل من الملح إليه. استمر في تقليبه باستمرار حتى لا يحترق مزيج الحليب والكريمة.

* عندما يبدأ الغليان ، أضيفي 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون واستمري في التقليب حتى يخثر الحليب. أضف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ، فهذا يمنحها الجبن الحامض المعروف.

* ضع وعاء زجاجي مع منخل ، وضع قطعة قماش من الشاش على أعلى المنخل وصب الخليط المتخثر ، واتركه فقط دون إزعاج لمدة 15 دقيقة على الأقل.

* باستخدام مطحنة ، تطحنه لمدة 2-3 دقائق. إذا كنت تعتقد أن الخليط يزداد صعوبة ، أضف ملعقة كبيرة من بقايا السائل إليه. مرة واحدة ، يصبح الخليط مطحونًا في قوام كريمي ناعم.

* انقلها إلى وعاء واتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

اخلطه مع زيت الفلفل الحار أو الزعتر ووزعه على خبزك واستمتع.
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