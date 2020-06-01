بأقل التكاليف.. طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل.. فيديو

إذا كنت من محبي الجبنة الكريمي وتريد تجربته مباشرة في المنزل ، فيمكن ان تتعرف علي الوصفة المثالية في عمل الجبن الكريمي

يعد الجبن كريمي من الحليب والقشدة مع ملمس ناعم ودسم، ولها طعم لذيذ.









مكونات

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

2 كوب كريمة طازجة

2 كوب حليب كامل الدسم

½ ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون





خطوات





* خذ قدرًا ثقيلًا من القاع واسكب كوبين من الحليب ، وتأكد من أنه من النوع كامل الدسم وأضف كوبين من الكريمة الطازجة.





* احتفظ باللهب على الوسط وأضف القليل من الملح إليه. استمر في تقليبه باستمرار حتى لا يحترق مزيج الحليب والكريمة.





* عندما يبدأ الغليان ، أضيفي 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون واستمري في التقليب حتى يخثر الحليب. أضف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ، فهذا يمنحها الجبن الحامض المعروف.





* ضع وعاء زجاجي مع منخل ، وضع قطعة قماش من الشاش على أعلى المنخل وصب الخليط المتخثر ، واتركه فقط دون إزعاج لمدة 15 دقيقة على الأقل.





* باستخدام مطحنة ، تطحنه لمدة 2-3 دقائق. إذا كنت تعتقد أن الخليط يزداد صعوبة ، أضف ملعقة كبيرة من بقايا السائل إليه. مرة واحدة ، يصبح الخليط مطحونًا في قوام كريمي ناعم.





* انقلها إلى وعاء واتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.



