بأقل التكاليف.. طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل.. فيديو

إذا كنت من محبي الجبنة الكريمي وتريد تجربته مباشرة في المنزل ، فيمكن ان تتعرف علي الوصفة المثالية في عمل الجبن الكريمي .
يعد الجبن كريمي من الحليب والقشدة مع ملمس ناعم ودسم، ولها طعم لذيذ.
مكونات
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
2 كوب كريمة طازجة
2 كوب حليب كامل الدسم
½ ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
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خطوات
* خذ قدرًا ثقيلًا من القاع واسكب كوبين من الحليب ، وتأكد من أنه من النوع كامل الدسم وأضف كوبين من الكريمة الطازجة.
* احتفظ باللهب على الوسط وأضف القليل من الملح إليه. استمر في تقليبه باستمرار حتى لا يحترق مزيج الحليب والكريمة.
* عندما يبدأ الغليان ، أضيفي 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون واستمري في التقليب حتى يخثر الحليب. أضف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ، فهذا يمنحها الجبن الحامض المعروف.
* ضع وعاء زجاجي مع منخل ، وضع قطعة قماش من الشاش على أعلى المنخل وصب الخليط المتخثر ، واتركه فقط دون إزعاج لمدة 15 دقيقة على الأقل.
* باستخدام مطحنة ، تطحنه لمدة 2-3 دقائق. إذا كنت تعتقد أن الخليط يزداد صعوبة ، أضف ملعقة كبيرة من بقايا السائل إليه. مرة واحدة ، يصبح الخليط مطحونًا في قوام كريمي ناعم.
* انقلها إلى وعاء واتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
اخلطه مع زيت الفلفل الحار أو الزعتر ووزعه على خبزك واستمتع.