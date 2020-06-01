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رياضة

صبري المنياوي: عملت في الإسماعيلي «مجاملة» .. ولم أحزن على رحيلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي أسباب رحيله عن منصبه مع الدراويش، وسبب المشاكل مع اللاعبين خلال فترة توليه المهمة.

وقال المنياوي في تصريحات لـ"أون تايم سبورت": "لا اعلم سبب رحيلى عن الاسماعيلي حتى الآن".

وأضاف، أنه لم يتخل عن النادي الإسماعيلي في أصعب الظروف ووافق على تولي منصب المدرب في مرات سابقة كانت الفريق وقتها يمر بظروف صعبة.

وأوضح، أن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي هو من ابلغه بقرار رحيله في شهر رمضان لكنه لم يحزن بعد معرفه القرار.

وأتم تصريحاته: "توليت مهمة مدير الكرة للإسماعيلي مجاملة، والنادي لو طلب عودتي في أي وقت سأعود لارتباطي الشديد بالفريق".

وتابع: "وكلاء اللاعبين لهم الدور الأكبر في توزيع المدربين بالدوري المصري" .


وأتم : "على أتم الاستعداد للعودة إلي نادي الإسماعيلي وإقالتي لم تتسبب في مشاكل مع مسئولين النادي".

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