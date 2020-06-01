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أخبار العالم

مصرع 43 شخصا بسبب الأمطار والصواعق الرعدية في الهند

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، مقتل 43 شخصا جراء الأمطار والصواعق الرعدية، التي تعرضت لها ولاية أوتار براديش الهندية. 

وسبق أن أعلنت السلطات الهندية طرد مسؤولين في السفارة الباكستانية بالعاصمة نيودلهي بسبب تهم تتعلق بالتجسس.

وقالت الخارجية الهندية، أمس الأحد، إنها أمرت بطرد 2 من مسؤولي المفوضة العليا الباكستانية في نيودلهي باعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم، وذلك لاتهامهم بالتجسس.

وأمرت الهند الدبلوماسيين الباكستانيين بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، موضحة أنه تم القبض على المسؤولين من قبل قوات الأمن لتورطهما في أنشطة تجسس.

وبحسب البيان أعلنت الحكومة أن "كلا من هؤلاء المسؤولين شخص غير مرغوب فيه لانخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم كأعضاء في بعثة دبلوماسية وطلبت منهم مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة".
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