بالرقم القومي | خطوات و رابط تقديم الصف الأول الإبتدائي في المدارس الرسمية .. قدم لطفلك الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن تفعيل رابط تقديم الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 2020/2021
ويمكن لمن يهمه الامر اتباع الخطوات التالية ل التقديم للصف الاول الابتدائي في احد المدارس الرسمية :
-ادخل على الرابط التالي https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx
-ادخل الرقم القومي للطفل
-ادخل تاريخ ميلاد الطفل
-حدد محافظة الميلاد
-حدد نوع الطفل (ذكر - انثى)
-اضغط على تسجيل الدخول
وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه يمكن لولي الامر تسجيل رغبات التقدم لاكثر من مدرسة ، كما يمكن لولي الامر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة (من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠)
كما شددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب على ولي الامر تسجيل الموبايل بدقة و تسجيل الدريد الالكتروني إن وجد
وحذرت وزارة التربية والتعليم من انه يجب تحديد محافظة السكن بدقة لانه لن يتمكن ولي الامر من تعديلها بعد الحفظ
اقرأ ايضا | وزير التعليم: حل أزمة مصروفات المدارس الخاصة بقواعد عامة ترضي جميع الأطراف قبل بدء الدراسة
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يجب ايضا كتابة عنوان السكن تفصيليا لانه من اهم معايير القبول بالمدرسة ، و يتاح لولي الامر الاطلاع على المدرسة التس تم قبول نجله بها مبدئيا من خلال التطبيق الالكتروني ، و يلزم على ولي الامر طباعة الموافقة المبدئية وارفاقها بملف الطالب ، و التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي .
وفي حالة تعثر ولي الامر في التسجيل الالكتروني ، يمكن التوجه للمدرسة التي يرغب في التقدم لها ومعه :
صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية للاطلاع عليها ، وبطاقة الرقم القومي لولي الامر و صورة منها ، ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة ، تسجيل رغبة الالتحاق بالمدرسة إلكترونيا.