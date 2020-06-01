بالرقم القومي | خطوات و رابط تقديم الصف الأول الإبتدائي في المدارس الرسمية .. قدم لطفلك الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن تفعيل رابط تقديم الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 2020/2021





ويمكن لمن يهمه الامر اتباع الخطوات التالية ل التقديم للصف الاول الابتدائي في احد المدارس الرسمية :





-ادخل على الرابط التالي https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx





-ادخل الرقم القومي للطفل





-ادخل تاريخ ميلاد الطفل





-حدد محافظة الميلاد





-حدد نوع الطفل (ذكر - انثى)





-اضغط على تسجيل الدخول





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وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه يمكن لولي الامر تسجيل رغبات التقدم لاكثر من مدرسة ، كما يمكن لولي الامر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة (من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠)





كما شددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب على ولي الامر تسجيل الموبايل بدقة و تسجيل الدريد الالكتروني إن وجد





وحذرت وزارة التربية والتعليم من انه يجب تحديد محافظة السكن بدقة لانه لن يتمكن ولي الامر من تعديلها بعد الحفظ





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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يجب ايضا كتابة عنوان السكن تفصيليا لانه من اهم معايير القبول بالمدرسة ، و يتاح لولي الامر الاطلاع على المدرسة التس تم قبول نجله بها مبدئيا من خلال التطبيق الالكتروني ، و يلزم على ولي الامر طباعة الموافقة المبدئية وارفاقها بملف الطالب ، و التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي .





وفي حالة تعثر ولي الامر في التسجيل الالكتروني ، يمكن التوجه للمدرسة التي يرغب في التقدم لها ومعه :