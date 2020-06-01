الكويت تسجل أعلى معدلات شفاء من كورونا خلال 24 ساعة بـ 1230 حالة.. السعودية تفتح أبواب المساجد لاستقبال المصلين..تجدد التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية..أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

ضوابط مشددة لإقامة صلاة الجماعة في الكويت

إيران تدعو الولايات المتحدة إلى «وقف العنف» ضد شعبها

أميركا تبيع ممتلكاتها في هونج كونج

تظاهرات الغضب.. طوارئ وحظر تجول وآلاف أمام البيت الأبيض

اليابان تدرس فتح حدودها مع عدد من الدول

تخفيف قيود كورونا في استراليا وتركيا موسكو





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أبرزت صحيفة الأنباء إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح،أمس الأحد، عن شفاء 1230 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 11386 حالة، وذلك في أعلى حصيلة يومية.





وذكرت صحيفة الأنباء أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن تسجيل أعلى معدلات للشفاء منذ ظهور وباء «كورونا» في الكويت وحتى الآن بـ 1230 حالة خلال 24 ساعة لترفع إجمالي المتعافين من مرض «كوفيد 19» في البلاد إلى 11386 حالة، وبما يشكل 42.1% من إجمالي عدد الإصابات و46% من حالات الشفاء خلال الأسبوع الماضي.





و أشارت صحيفة الوطن إلى إصدار وزير الاوقاف فهد العفاسي، قرارًا برفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة، وفقًا لضوابط منها وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين كل مصلٍّ وآخر وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين، وإبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين لتجنب لمس مقابض الأبواب وتعقيمها المساجد.





وأشار القرار إلى استمرار إغلاق مصليات النساء والمكتبات ودورات المياه، واستمرار إيقاف الدروس والحلقات وكافة الأنشطة الأخرى في المساجد، وإيقاف صلاة الجمعة في جميع المساجد والجوامع في كافة المناطق، حتى إشعار آخر.









عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة الأنباء على إعادة المملكة العربية السعودية فتح أبواب جوامعها ومساجدها أمام المصلين تدريجيا أمس، بعد إغلاقها لنحو شهرين ونصف كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.





وأشاد عدد من الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، بالموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق الصلاة في المسجد النبوي.





وقالت صحيفة الراي إن تركيا أعادت فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات، اليوم الاثنين، وستلغى قيود السفر بين المدن مع تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.





وتخفف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أسابيع القيود بالتدريج إذ تقول السلطات حاليا إن الفيروس بات تحت السيطرة.





أشارت صحيفة الراي إلى اعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران مستعدة لمواصلة شحناتها النفطية لفنزويلا إذا طلبت كراكاس.





كما أبرزت الراي دعوة وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين واشنطن إلى «وقف العنف» ضد شعبها إثر التظاهرات التي عمت مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على وفاة المواطن الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه.





وقال الناطق باسم الوزارة عباس موسوي خلال مؤتمر صحافي في طهران متوجها الى الشعب الأميركي «لقد سمع العالم صوت مظلوميتكم ويقف الى جانبكم». وأضاف مخاطبا المسؤولين الأميركيين والشرطة «أوقفوا العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسون».













دوليا، ركزت صحيفة الأنباء على الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب موت الشاب الأسود غير المسلح جورج فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.





واندلعت أعمال العنف مرة أخرى في المدينة التي فارق فيها جورج الحياة، لكنها امتدت أيضا إلى نيويورك وأتلنتا وأوكلاند ودالاس ومدن أخرى في أنحاء البلاد.





وكانت أكبر مظاهر الغضب في مدينة مينيابوليس، حيث تحدى المحتجون أوامر منع التجوال.





وفي سياق المتصل، أفادت صحيفة الوطن بتجدد التظاهرات في مختلف الولايات الأميركية، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأميركي، وسط مواجهات مع قوات الأمن.





وأمام اتساع رقعة التظاهرات أعلنت ولاية فيرجينيا حالة الطوارئ، بينما تم فرض حظر التجول في العاصمة واشنطن من الساعة 11 مساء إلى السادسة صباحا، واستدعاء الحرس الوطني.





قالت صحيفة الأنباء إن الحكومة الأميركية بدأت ممتلكاتها في إحدى المناطق المرموقة في هونج كونج وسط توترات بين واشنطن وبكين.





وبحسب وكالة «بلومبيرج»، تقدر قيمة الممتلكات الأميركية بينها أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونج كونج، بنحو 1.3 مليار دولار.





وقالت صحيفة الراي إن الولايات المتحدة سجلت 598 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس. وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 104356.





ذكرت صحيفة الوطن أن اليابان تدرس إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.

كما سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ 9 أسابيع اليوم الإثنين وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





ويقول مسؤولون إن "السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيًا في أيام يجري تحديدها بناء على عناوين المنازل".





وفي الشأن نفسه، قالت صحيفة القبس إن عدة ولايات استرالية سمحت بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدرجة أكبر اليوم الاثنين وأتاحت للمطاعم استضافة المزيد من الناس وإعادة فتح المزارات العامة وذلك مع سعي الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وسجلت استراليا زهاء 7200 إصابة بفيروس كورونا و103 وفيات، وفي ظل بقاء الحالات الجديدة حاليا تحت السيطرة إلى حد كبير بدأت البلاد خطة لرفع القيود على ثلاث مراحل تنتهي في يوليو.



