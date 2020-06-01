منفذ لبيع الكمامات بسعر مخفض ببوابة جامعة قناة السويس









اعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن توفير منفذ لبيع الكمامات على بوابة الجامعة الرئيسية بأسعار مخفضة.





واكدت علي حرص جامعة قناة السويس على سلامة منتسبيها، وفي إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها إدارة الجامعة للعاملين بها.





وأعطت رئيس الجامعة، توجيهاتها لعمداء وأمناء الكليات بمتابعة التزام الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات ومسافات التباعد، ومنع دخول أحد بدون ارتداء الكمامة.





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وتابع المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وهدى فرج أمين عام الجامعة المساعد، المنفذ منذ الصباح الباكر، للتأكد من توافر الكميات، والتزام المترددين على الجامعة بارتداء الكمامة وعدم السماح بدخولهم بدونها.





وتحرص جامعة قناة السويس علي الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والمعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



