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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: نراقب الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الكليات وسنعاقب المخالفين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:56 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قســــم التعليــــــم
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها مسافة 2 متر على الأقل.

وقال رئيس جامعة القاهرة : سيتم توقيع عقوبات فورية على المخالفين.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي ، للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.


وكانت قد واصلت جامعة القاهرة، تطبيق اقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة التعليمة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، حيث تم توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، وعدم السماح بالدخول لأي شخص غير مرتدي الكمامة الطبية بالدخول للجامعة، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار رئيس جامعة القاهرة التنفيذي.
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