رئيس جامعة القاهرة: نراقب الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الكليات وسنعاقب المخالفين

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها مسافة 2 متر على الأقل.





وقال رئيس جامعة القاهرة : سيتم توقيع عقوبات فورية على المخالفين.





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وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي ، للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.







