جامعة قناة السويس تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية

اكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ان الجامعة تعمل علي تذليل العقبات امام جميع الطلاب اثناء تسليم الابحاث.





وقالت إن كل كلية ستقوم بنشر قوائم بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بتسليم الابحاث حتي ٧ يونيو ٢٠٢٠ علي موقع الكلية ومواقع التواصل مع الطلاب، كما يتولي الكنترول المختص التواصل هاتفيا مع كل طالب من هؤلاء الطلاب مع اعطائهم فرصة حتي ١١ يونيو ٢٠٢٠ لتسليم ابحاثهم.





وأضافت أن الكلية ستقوم باعداد جداول الامتحانات النظرية والشفوية مع الوضع في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية لتنظيم استكمال الاجزاء العملية والاكلينيكية وكذلك الامتحانات العملية والاكلينيكية طبقا لطبيعة المقررات مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.





من جانبه قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن تسليم المشروعات البحثية لطلاب فرق النقل يتم في الفترة من ٣١ مايو وحتي ١١ يونيو الجاري.





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وأشار إلى أنه بالنسبة للامتحانات النظرية لطلاب السنوات النهائية بمختلف الكليات فإنهم سيؤدون الامتحانات في الفترة من ١ الي ٢٢ يوليو القادم، مضيفا أنه سيتم استكمال الاجزاء العملية والامتحانات العملية و الاكلينيكية لطلاب السنوات النهائية يوم ٨ اغسطس ٢٠٢٠.



