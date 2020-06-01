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حوادث

اندلاع حريق محدود في غرفة حفظ الأوراق بفرع محو الأمية في قنا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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يوسف رجب

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين، في غرفة حفظ الأوراق بمبني فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقنا دون وقوع خسائر بشرية.

وتسبب الحريق في احتراق أوراق ومستندات مالية وإدارية في الغرفة التى اندلع فيها الحريق.

وتمكن العاملون بالمبني من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلي بقية المكاتب.

تلقي اللواء شريف عبدالحميد،مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا، بوقوع حريق محدود في غرفة أوراق ومستندات بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقنا.

تحرر محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحصر التلفيات الناتجة عن الحريق.

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