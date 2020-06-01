شاهد.. هند عبد الحليم تشارك جمهورها فوائد هذه الفترة





شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بفيديو لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





و علقت هند على الفيديو قائلة :" ‏كل مرحله بنمر بيها ليها جانب ايجابي ، حبيت اشاركم النهارده بالجانب الايجابي اللي اكتسبته المرحله دي ، عايزاكوا تكتبولي ايه الحاجات اللي اكتسبتوها انتوا كمان "





وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" عندك حق كل مرحله ليها فوايدها ".





وتابعت أخرى قائلة :" قمر يا هند ".





و يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي