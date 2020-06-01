كويكب ضخم يخترق المدار الأرضي الأسبوع القادم

تتبع وكالة ناسا، كويكبا عملاقا في أطول من مبنى إمباير ستيت ، حيث ومن المقرر أن يتجاوز المدار الأرضي هذا الأسبوع.
ووفقا لصحيفة ديلي ستار، أطلقت إدارة الفضاء على الصخرة اسم 163348 (2002 NN4) ، ومن المتوقع أن تخترق المدار الأرضي يوم السبت الموافق 6 يونيو.
ويقدر العلماء طول الكويكب ما بين 250 م و 570 مترا، حيث يمكن أن أطول من مبنى إمباير ستيت الشهير الذي يصل طوله بنحو 443 مترا.
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صنفت وكالة ناسا الكويكب على أنه كويكب أتين ، وهو صخرة فضائية تتبع مدارا واسعا جدا حول الشمس.
و لا يعتقد العلماء أن الكويكب سيتصادم مع الأرض، لكنهم سيراقبونه في حالة دخوله الغلاف الجوي للأرض عن طريق الصدفة.