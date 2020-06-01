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منوعات

كويكب ضخم يخترق المدار الأرضي الأسبوع القادم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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احمد شريف

 تتبع وكالة ناسا، كويكبا عملاقا في أطول من مبنى إمباير ستيت ، حيث ومن المقرر أن يتجاوز المدار الأرضي هذا الأسبوع.


ووفقا لصحيفة ديلي ستار، أطلقت إدارة الفضاء على الصخرة اسم 163348 (2002 NN4) ، ومن المتوقع أن تخترق المدار الأرضي  يوم السبت الموافق 6 يونيو.


ويقدر العلماء طول الكويكب ما  بين 250 م و 570 مترا، حيث يمكن  أن  أطول من مبنى إمباير ستيت الشهير الذي يصل طوله بنحو 443 مترا.


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 صنفت وكالة ناسا الكويكب على أنه كويكب أتين ، وهو صخرة فضائية تتبع مدارا واسعا جدا حول الشمس.


و لا يعتقد العلماء أن الكويكب سيتصادم مع الأرض، لكنهم سيراقبونه في حالة دخوله الغلاف الجوي للأرض عن طريق الصدفة.

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