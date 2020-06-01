الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات بسبب احتجاجات الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسية ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية وهو ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كأداة للاستثمار الآمن، في حين قدم تراجع الدولار مزيدا من الدعم.
وفي أواخر جلسة التداول، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1738.30 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة صعدت الأسعار واحدا بالمئة إلى 1744.19 دولار وهو أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع.
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وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس آذار، وهو ما يعطي مزيدا من الدعم لأسعار المعدن النفيس.
وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، ”من الواضح أن المظاهرات ليست علامة إيجابية في ضوء هشاشه الاقتصاد الأمريكي حاليا، والحاجة إلى الخروج من الإغلاقات.“
نزل المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3 بالمئة إلى 18.25 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى سعر لها منذ 25 فبراير شباط عند 18.36 دولار.
وزاد البلاديوم 0.97 بالمئة إلى 1963.20 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 848.56 دولار للأوقية.