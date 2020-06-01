AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد الخطيب.. الكاف يحدد موعد عودة البطولات الأفريقية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:09 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية، والتي  جاءت كالتالي:



أكد عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة ان الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية يتماثل للشفاء مؤكدا أن خروجه من مستشفى السلام الدولى خلال أيام.



حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي الاطمئنان علي حفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .



أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر إلغاء الدوري المحلي"دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"، للموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة.



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، عن السيناريوهات المبدئية، لعودة بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.



أعلن كريم رمزي، مقدم البرامج بقنوات "أون تايم سبورت"، اليوم الاثنين، عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة | رمضان صبحي يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي.. وصحفي يدافع عن محمد صلاح

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقاطع قناة الزمالك.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي.. عرض عربي يربك حسام عاشور.. مصير دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك.. رحيل محمد عواد عن النادي.. مرتضى منصور لـرئيس اللجنة الخماسية: اسمع كلام الخطيب

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم برنامجا جديدا على قناة الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس منح الدوري لـ الأهلي

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

تقارير: إلغاء الدوري السعودي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

كان في قمة الغضب.. أحمد موسى يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين.. فيديو

تراجع طفيف .. الصحة: 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم .. و46 وفاة

برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 إطلالات لـ دينا حويدق مذيعة CBC

شاهد .. شيفروليه سوبربان Z71 موديل 2021 بعد الكشف عنها .. صور

بمكياج جذاب .. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير