أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد الخطيب.. الكاف يحدد موعد عودة البطولات الأفريقية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية، والتي جاءت كالتالي:













أكد عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة ان الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية يتماثل للشفاء مؤكدا أن خروجه من مستشفى السلام الدولى خلال أيام.













حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي الاطمئنان علي حفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .













أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر إلغاء الدوري المحلي"دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"، للموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة.













أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، عن السيناريوهات المبدئية، لعودة بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.













أعلن كريم رمزي، مقدم البرامج بقنوات "أون تايم سبورت"، اليوم الاثنين، عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".











