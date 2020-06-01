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رياضة

اتحاد الكرة.. محمود سعد يتماثل للشفاء وخروجه من المستشفى خلال أيام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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يسري غازي
أكد عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة ان الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية يتمثل للشفاء مؤكدا أن خروجه من مستشفى السلام الدولى خلال أيام.

كانت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قررت إخضاع ٩ موظفين فى مقر الجبلاية من المخالطين  للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية.
 
قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد.. عينة محمود سعد تحولت من إيجابي الى سلبي ويتماثل للشفاء وذلك وفقا لتأكيدات الأطباء المعالجين له بعد إجراء اتصالات هاتفية بهم.


أضاف..  محمود سعد سوف يخرج من المستشفى خلال أيام على أن يتوجه إلى منزله لقضاء فترة نقاهة لمدة أسبوع.

يذكر أن إتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي..

جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.
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