الكاف يحدد الموعد المبدئي لعودة دوري أبطال أفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن تأجيل بطولة دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيناريوهين لعودة البطولة بالمواعيد الجديدة، والتي نعرضها تباعًا.

السيناريو الأول:

نصف النهائي: مباريات الذهاب تقام في الفترة من 31 يوليو -1-2 أغسطس، على أن تقام مباريات العودة يومي 7-8 أغسطس المقبل.





أما مباراة النهائي، فتقام في الثالث والعشرين من شهر أغسطس.





السيناريو الثاني:

نصف النهائي: مباريات الذهاب تقام أيام 4-5-6 سبتمبر، على أن تقام مباريات العودة أيام 11-12-13 سبتمبر.





أما مباراة النهائي، فتقام في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر.





يذكر أن النادي الأهلي أوقعته القرعة في مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف النهائي، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يلاقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي.