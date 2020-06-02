نواب يضعون روشتة لمشاركة مستشفيات القطاع الخاص في مواجهة كورونا.. ومطالبات بتسعيرة جبرية.. برلمانيون: محاربته مسئولية وليست بيزنس

نواب: تسعيرة المستشفيات الخاصة تخف الضغط عن مستشفيات الحميات والصدر

وضع سقف محدد لتكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة ينقذ حالات كثيرة

بيان عاجل لحصر المستشفيات المغلقة و استغلالها كمستشفيات عزل





ان المواجهة مسئولية وليست بيزنس. وضع عدد من نواب البرلمان، روشتة ؛ لمشاركة مستشفيات القطاع الخاص في مواجهة كورونا مطالبين بتسعيرة جبرية لمواجهة الفيروس ، حيث أكدوا





في البداية، أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين المصابين، ووضع سقف محدد لتكلفة العلاج.





وقالت عبد الحليم، ، أن المستشفيات الخاصة وضعت أسعار مبالغ فيها مقابل مشاركتها في علاج المصابين بفيروس كورونا، سواء في العلاج او العزل، تعدت الآلاف، الأمر الذي يمثل عبء كبير على المواطنين، لا سيما وأن المستشفيات الحكومية وجميع الأماكن التابعة لوزارة الصحة امتلئت ولا توجد بها أماكن، ولا بد من مشاركة المستشفيات الخاصة في هذه الأزمة.





و لفتت عضو مجلس النواب، الى أن وضع حد معين للمبالغ الخاصة بتلك المستشفيات سيساهم في مساعدة العديد من الحالات المصابة وإنقاذ حياتها.





من جهتها، تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حصر المستشفيات المغلقة نتيجة وقوع مخالفات وغيره بها وضمها مؤقتا لوزارة الصحة لاستغلالها كمستشفيات عزل.





و قالت إ هذه الفكرة من الممكن تطبيقها طوال فترة جائحة كورونا فقط وتعود بعد ذلك لمالكيها، مشيرة إلى وجود مستشفيات كثيرة يمكن تطبيق هذه الفكرة عليها مثل مستشفى دار الشفاء بحلوان وغيرها من المستشفيات.





و اشارت الى ان هناك مئات المستشفيات الخاصة التي لا تعمل نتيجة الخلاف عليها أو وجود أزمة في تراخيصها أو خلاف بين ماليكها، او لارتكابها ما يخالف اصول المهنه؛ وعليه فمن الممكن ضمها بشكل مؤقت إلى مستشفيات العزل بوزارة الصحة لحين انتهاء جائحة الفيروس.









و شدد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، على ضرورة تخفيض تكاليف علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة أو إخضاعها لتسعيرة جبرية، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا ، وفي ظل قيام الإمداد الطبى التابع لوزارة الصحة بإمداد المستشفيات بأغذية المرضى وتوفير الكمامات والمطهرات الكحولية وبالتالي لن يسدد المريض إلا الكشف والإقامة وفقا للتسعيرة الجبرية التى تحددها الوزارة والمتعارف عليها.





و لفت بركات إلى ضرورة فتح القطاع الخاص لتفعيل تقديم خدمة العلاج لمجابهة فيروس كورونا وفق تسعيرة جبرية موضوعة من الحكومة حسب مستوى المستشفى، موضحا أن المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة بالفعل ولكن بسعر خيالى ومبالغ فيه، كما أن قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018 يتيح للحكومة تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة. وكذلك تتيح تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إلزام المستشفيات والمعامل الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية تحت الإشراف الحكومي الكامل لفترة محددة.





وأوضح أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستساهم في تخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.