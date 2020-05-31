الليلة بـ 100 ألف جنيه.. "النواب" يهاجم تكاليف علاج كورونا في المستشفيات الخاصة

انتقدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، المبالغة الكبيرة في سعر العلاج في المستشفيات الخاصة، مستغلة بذلك الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا المستجد









وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن السرير في بعض المستشفيات الخاصة وصل حاليا إلى 100 ألف جنيه و 50 ألف جنيه، مضيفة بأن فيروس كورونا جعل هناك حالة من الاستغلال غير العادية، وهو ما كان ليحدث خاصة وأن البلاد تمر بحالة وباء.









وأضافت عضو مجلس النواب أنه للأسف لا سلطة للحكومة على هذه المستشفيات على حد قولها، وحتى لو حددت الحكومة سواء هيئة العلاج الحر أو وزارة الصحة التكاليف فإن غالبية المستشفيات لن تلتزم، لأن هناك حالة من الالتفاف حول القانون والفواتير التي تخرج شيء والمبالغ المدفوعة شيء آخر.









وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم إلى أنه رغم الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، إلا أن هناك طوابير من المواطنين عليها، متابعة: "المستشفيات دي ليها ناسها ومعاها وتدفع، أما الغلابة فدول يتعالجوا في المستشفيات الحكومية".

















وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.