عرض أمريكي مغري.. هل يرحل زيزو عن الرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيف

في تطور جديد داخل سوق الانتقالات الصيفية، تلقى نجم النادي الأهلي المصري، أحمد مصطفى “زيزو”، عرضًا احترافيًا من أحد أندية الدوري الأمريكي، ما فتح باب الجدل حول مستقبله مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان زيزو قد انضم إلى الأهلي يوم 6 يونيو الماضي، في صفقة مدوية عقب نهاية عقده مع المنافس التقليدي الزمالك.

هل يرحل زيزو عن الأهلي؟

حسب قناة أون سبورت، فإن العرض الأمريكي جاء عن طريق تواصل غير رسمي في البداية، حيث قام أحد الأندية في الدوري الأمريكي بفتح قنوات اتصال مع وكيل اللاعب أثناء تواجده مع منتخب مصر خلال معسكر خارجي، بهدف استطلاع إمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، دون تقديم عرض رسمي مباشر حتى الآن.

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات فعلية بشأن العرض حتى هذه اللحظة، حيث فضّلت تأجيل مناقشة أي عروض تخص اللاعب، خاصة في ظل حاجة الفريق الفنية إلى جهوده خلال المرحلة الحالية، إلى جانب رغبتها في الحفاظ على استقرار القوام الأساسي.

وفي المقابل، أكدت المصادر أن العرض المبدئي من النادي الأمريكي يُعد مغريًا من الناحية المالية، ما قد يفتح الباب أمام احتمالات مختلفة بشأن مستقبل اللاعب، إلا أن موقف زيزو حتى الآن يميل إلى الاستمرار مع فريقه الحالي، مع ترك القرار النهائي لإدارة النادي.

وأوضحت التقارير أن اللاعب لا يُبدي رغبة واضحة في الرحيل خلال الوقت الحالي، خاصة أنه يركز على تحقيق المزيد من البطولات مع فريقه، بينما يبقى خيار الاحتراف الخارجي مطروحًا في حال تلقي عرض رسمي يلبّي طموحات النادي واللاعب في الوقت نفسه.

ماذا قدم زيزو مع الأهلي؟

بين العروض الخارجية والطموحات المحلية، يظل مستقبل زيزو مفتوحًا على أكثر من سيناريو، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مفاوضات أو عروض رسمية قد تغيّر مسار الصفقة بشكل كامل.

لعب زيزو بقميص الأهلي 27 مباراة حتى الآن، وسجل 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتوج اللاعب صاحب الـ 30 عامًا بلقب كأس السوبر المصري فقط مع الأهلي حتى الآن.